В США заявили, что одобрение помощи Украине не приведет к победе Киева

Одобрение конгрессом США помощи для Украины не приведет к немедленной победе Киева, поскольку потребуется время, чтобы передать оружие ВСУ. Об этом пишет The Hill.

«Одобрение конгрессом помощи Украине не приведет к немедленной военной победе Украины, поскольку потребуется время, чтобы получить давно обещанное оружие в руки Украины. Но это будет огромным моральным подъемом для украинцев…», — говорится в тексте.

В то же время отмечается, что если помощь со стороны Вашингтона прекратится, то ВС РФ смогут продвинуться дальше, «угрожая обороне Украины и даже подвергая опасности Киев». Задержка в помощи уже привела к успеху российских вооруженных сил на линии соприкосновения, следует из материала.

«Дальнейшее промедление окажется невероятно дорогостоящим, подчеркивая настоятельную необходимость помочь Украине переломить ситуацию…», — отмечается в материале.

До этого Джо Байден заявил о возможном скором заключении сделки с представителями Республиканской партии по поставкам помощи Украине. Она якобы может состояться уже на следующей неделе.

Ранее NYP назвал причины отказа Запада от финансовой помощи Киеву.