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В Академии военных наук назвали недостатки нового британского лазерного оружия

Ученый Прохватилов: чтобы лазер был эффективным, нужна большая энергия

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U.S. Pacific Fleet

Великобритания – не первая страна, где занимаются разработкой лазерного оружия, и значительно уступает России, считает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. У лазерного оружия масса минусов, первый из которых – слишком большая энергозатратность, пояснил он в беседе с НСН.

Напомним, в минувшую пятницу Минобороны Великобритании провело о испытаниям лазерного оружия DragonFire. Утверждается, что оно может поражать цель «со скоростью света» и заменит ракеты. Прохватилов с этим не согласился.

«Лазерное оружие перспективно, как часть системы ПВО, но не главная. Недостаток лазеров – энергоемкость и расстояние, на которое они бьют, это считанные километры, — считает он. — Кроме того, они неэффективны в условиях дождя, тумана или снега. В обозримой перспективе это оружие не сможет стать решающим».

В России разработки лазерного оружия ведутся с советских времен, также его разрабатывают в США, Китае, добавил эксперт, подчеркнув, что Британия в этой сфере далеко не первая.

«Чтобы лазер был эффективным, нужна большая энергия. В любом случае это стационарная установка, которая легко может быть уничтожена после того, как нанесла удар», — заявил ученый.

Вместо лазеров он привел в пример боевые космические платформы, заявив, что они могут заменить противоракетную защиту.

В пресс-службе британского правительства сообщали, что стоимость эксплуатации лазера не превышает £10 ($12,68) за один выстрел, а точность эквивалентна попаданию монеты в 1 фунт с расстояния в километр.

Ученые ранее с помощью лазера обратились к инопланетным туристам.

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