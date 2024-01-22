Боррель посоветовал украинцам не беспокоиться по поводу помощи от ЕС

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не сместит фокус внимания и не помешает поддержке Украины. Его слова со встречи глав МИД ЕС в Брюсселе приводит «Европейская правда».

«Тот факт, что мы вовлечены в поиск решения конфликта на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину. Первым, кто выступит [сегодня на заседании], будет министр иностранных дел Украины, и мы обсудим с министрами нашу постоянную поддержку Украины», — подчеркнул Боррель.

Он также заверил, что «украинцам не стоит волноваться», поскольку поддержка от Европы останется столь же сильной, как и раньше.

До этого The Wall Street Journal писал, что Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

Сообщается, что план европейцев предусматривает возврат более €20 млрд странам — членам Евросоюза в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которые они будут выделять Украине в течение четырех лет. В ЕС собираются создать фонд, которой поглотит порядка €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 год.

Средства этого фонда пойдут на компенсацию расходов стран Евросоюза на закупки вооружений, а также на оплату расходов по программе военной подготовки военных с Украины.

Ранее Боррелю нашли замену в Эстонии.