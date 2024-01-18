Боррелю нашли замену в Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на его должности после грядущих выборов в Европейский парламент. Об этом пишет Politico.

Как следует из текста, Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы ЕК, Роберта Метсола останется на должности спикера Европарламента, а премьер Дании Метте Фредериксен займет место главы Евросовета. Кая Каллас, соответственно, получит пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Подобное распределение должностей связано с географическим положением, где каждый из чиновников будет представлять определенную географическую часть Европы, отмечает Politico.

Издание также напоминает, что сама Каллас ранее заявляла, что государствам Восточной Европы следует нарастить свой голос в Евросоюзе на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

До этого Politico писало, что переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии (ЕК), чьи полномочия истекают в ноябре 2024, может оказаться под вопросом в связи с ростом популярности правых партий на континенте.

Как пишет газета, в 2019 году Урсулу фон дер Ляйен поддержала коалиция проевропейских партий ЕС, однако даже это обеспечило ей «незначительное большинство в 383 голоса», при минимуме в 374 голоса.

По оценке издания, из-за роста популярности ультраправых партий по всей Европе, действующая глава ЕК может столкнуться с трудностями при переизбрании.

Ранее Лукашенко назвал Борреля дурным.