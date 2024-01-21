Израиль отверг предложение ХАМАС прекратить бои в обмен на заложников

Израиль не принял предложение палестинской группировки ХАМАС о прекращении израильской военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова приводит канцелярия.

Израиль продолжает боевые действия на всех фронтах и ​​во всех секторах. На данный момент страна смогла вернуть домой 110 похищенных боевиками граждан и полна решимости вернуть их всех, что является одной из целей войны, рассказал Нетаньяху.

«Я категорически отвергаю условия капитуляции монстров ХАМАС. В обмен на освобождение наших заложников ХАМАС требует окончания войны, вывода наших войск из сектора Газа, освобождения всех насильников Нухбы и сохранения ХАМАС в неприкосновенности», — заявил он.

По его словам, если власти страны пойдут на эти условия, значит израильские военные «пали напрасно», также Израиль не сможет гарантировать безопасность своих граждан, и следующее 7 октября «станет лишь вопросом времени».

Нетаньяху подчеркнул, что не готов мириться «с таким фатальным ущербом безопасности Израиля», поэтому власти страны не согласятся на это.

До этого Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев.

Ранее премьер Израиля пообещал уничтожить ХАМАС.