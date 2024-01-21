В МИД РФ предупредили о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

Учения НАТО по типу Steadfast Defender-2024 повышают риски военных инцидентов, однако у России есть ресурсы, необходимые для обеспечения своей безопасности. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности», — сказал дипломат.

По словам Грушко, руководителей альянса не волнует безопасность, их главная цель — «поддерживать на плаву» НАТО в качестве инструмента сохранения влияния США в мире. Россию же подобные провокации не впечатляют, поскольку страна в состоянии себя защитить, отметил замглавы МИД РФ.

Учения НАТО Steadfast Defender-2024 должны начаться на следующей неделе и продлятся несколько месяцев. Предполагается, что в них примут участие 90 тыс. военных. Учения должны стать крупнейшими за последние десятилетия.

Ранее на предстоящие учения НАТО отреагировали в Госдуме.