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Внук де Голля призвал Францию вступить в БРИКС

Внук Шарля де Голля считает, что Франция должна вступить в БРИКС

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Themba Hadebe/AP

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля (1890-1970) Пьер де Голль высказал мнение, что республике необходимо вступить в БРИКС. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на интервью, опубликованное ассоциацией «Франко-российский диалог».

«Присоединение к БРИКС даст Франции альтернативу опеке НАТО и зависимости от англо-саксонского финансового рынка», — отметил он.

Также он полагает, что республика освободилась бы от подчинения административной машине ЕС, которая, по его мнению, пренебрегает интересами европейских стран.

Пьер де Голль добавил, что вступление в БРИКС позволило бы Франции выступать на мировой сцене в качестве международного арбитра в соответствии с предначертаниями генерала Шарля де Голля.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свою страну покинуть НАТО из-за действий против России. По мнению политика, решение альянса провести крупнейшие за последнее десятилетие военные учения в Европе опасны для французских граждан.

Ранее в Венгрии предположили, что Швеция на самом деле не стремится в НАТО.

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