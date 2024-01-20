Трамп перепутал Хейли и Пелоси

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил свою соперницу по Республиканской партии Никки Хейли в неспособности обеспечить достаточную безопасность во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, вероятно, имея в виду бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом пишет The New York Times.

«Знаете, Никки Хейли, Никки Хейли, Никки Хейли... Никки Хейли отвечала за безопасность... Мы предложили ей 10 тысяч людей, солдат, национальную гвардию, все, что ни хотят. Они отказались», — заявил Трамп во время выступления в штате Нью-Гэмпшир.

Отмечается, что Хейли никогда не работала в конгрессе США, а во время штурма трудилась в частном секторе.

До этого конгрессвумен, член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин заявила, что после победы экс-президента США Дональда Трампа на кокусах в Айове всем республиканцам, сенату и палате представителей США необходимо поддержать его политику.

Ранее Борис Джонсон поддержал Трампа.