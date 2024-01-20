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В Израиле предупредили, что из-за Нетаньяху страна «может увязнуть в трясине Газы»

Экс-премьер Израиля Барак: Израиль может увязнуть в трясине Газы из-за Нетаньяху

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Oded Balilty/AP

Экс-премьер Израиля Эхуд Барак раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху за отсутствие политической цели в конфликте с палестинским движением ХАМАС, при ее отсутствии Израиль «увязнет в трясине Газы». Об этом Барак написал в статье для израильской газеты Haaretz.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предотвратил обсуждение «послезавтра» во внутреннем кабинете. Это бессовестно. Армия обороны Израиля не может оптимизировать вероятность победы, когда нет определенной политической цели. В отсутствие реалистичной цели мы в конечном итоге увязнем в трясине Газы, ведя боевые действия одновременно в Ливане и на Западном берегу, подрывая американскую поддержку и ставя под угрозу соглашения Абрахама и мирные соглашения с Египтом и Иорданией», — заявил Барак.

Он добавил, что «такое поведение тянет безопасность Израиля в пропасть».

До этого сообщалось, что члены конгресса США от Демократической партии и администрация Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства после войны между Израилем и ХАМАС, он является «растущей проблемой» для США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что одной из причин нападения ХАМАС на Израиль 7 октября было стремление остановить сближение еврейского государства с Саудовской Аравией.

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