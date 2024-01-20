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Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

Байден: ХАМАС напал на Израиль 7 октября из-за сближения с Саудовской Аравией

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Amir Cohen/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что одной из причин нападения ХАМАС на Израиль 7 октября было стремление остановить сближение еврейского государства с Саудовской Аравией. С таким заявлением американский лидер выступил на конференции мэров американских городов, передает ТАСС.

«Я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения. Я имею в виду, полностью нормализовать отношения с Израилем и привлечь шесть других арабских стран, чтобы изменить динамику в регионе», — заявил политик.

До этого американский телеканал NBC сообщал, что Израиль и правительство сектора Газа ведут переговоры о гумпаузе на месяц. Условием сделки называется нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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