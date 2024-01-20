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В США заявили, что РФ может победить на Украине в течение нескольких недель

NBC: Россия может победить на Украине в течение нескольких недель

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Leah Millis/Reuters

Помощники президента США Джо Байдена предупредили американских законодателей в конгрессе, что в случае промедления с выделением помощи Украине Россия может победить в конфликте в течение нескольких недель. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Главные помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям на частной встрече в среду, что, если конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, Россия может выиграть войну в течение нескольких недель – в лучшем случае месяцев», — говорится в сообщении телеканала.

По словам людей, знакомых с ходом встречи, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявили законодателям, что в ближайшие недели у Украины закончатся возможности противовоздушной обороны и артиллерии.

До этого украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что внутриполитическая ситуация на Украине претерпела кардинальные изменения, из-за чего есть риск возникновения большого количества скандалов в правящих кругах страны в ближайшие месяцы.

В свою очередь, депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил о том, что неудачи армии Украины в ряде направлений произошли из-за ошибок в построении системы обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным обещание бывшего президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за сутки.

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