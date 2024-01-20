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Зеленского напугало обещание Трампа завершить конфликт на Украине за сутки

Зеленский назвал опасным обещание Трампа завершить конфликт на Украине за сутки

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Evan Vucci/AP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным обещание бывшего президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за сутки. С сооветствующим заявлением он выступил в эфире британского телеканала Channel 4 News.

«Он говорит, что будет самостоятельно принимать решения – я даже не говорю о России – без обеих сторон, то есть без нас... Это говорит, что даже если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас, нашего народа, то он все равно сделает все, чтобы достичь своей идеи», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, такая позиция Трампа его «немножечко» беспокоит. В этой связи он пригласил бывшего президента США в Киев.

«Если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать», – прокомментировал свое приглешение Зеленский.

До этого Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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