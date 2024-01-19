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Суд в Италии разрешил фашистское приветствие на мероприятиях

В Италии разрешили использовать фашистское приветствие на памятных мероприятиях

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Tony Gentile/Reuters

Верховный кассационный суд Италии постановил не признавать преступлением фашистское приветствие, так называемый «римский салют», если оно не «несет опасности возродить фашизм». Об этом сообщает местная газета il Fatto Quotidiano.

«Римское приветствие не является преступлением без конкретной опасности реабилитации фашизма», — указывается в статье.

Согласно информации издания, приветствие с вытянутой рукой в рамках мероприятий, «приравненных к манифестациям фашистской партии», предусматривает уголовное наказание с тюремным заключением сроком до трех лет, если «с учетом всех обстоятельств, целесообразно привязать конкретную опасность реорганизации фашистской партии».

В материале отмечается, что от ответственности за демонстрацию «римского салюта» освобождаются лица, повторившие жест «в частном порядке или на памятных мероприятиях».

Некоторое время назад сотни итальянцев в Риме продемонстрировали фашистское приветствие на митинге.

Ранее депутаты в Болгарии назвали друг друга фашистами из-за Украины.

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