Французский геополитолог Каролин Галактерос в интервью RT прокомментировала удар Вооруженных сил России по расположению иностранных наемников в Харькове. По ее словам, это событие является предупреждением Москвы странам НАТО.

«Для меня это предупреждение, а не просто устранение около 60 человек, из которых действительно, насколько я поняла, большая часть — французы», — сказал эксперт.

Она подчеркнула, что удар по расположению наемников доказывает наличие у России агентов разведки, сообщающих о передвижении сил противника.

17 января стало известно, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего ликвидированы более 60 человек.

Политико-стратегический аналитик Ксавье Моро выразил мнение, что Париж не будет делать заявлений по поводу своих наемников на Украине, так как во Франции запрещена наемническая деятельность.

Ранее посольство РФ рассказало, как Украина использует французское оружие.