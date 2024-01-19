В Совфеде прокомментировали призыв НАТО готовиться к войне с Россией

Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал призыв НАТО готовиться к войне с Россией. По его мнению, чиновники Североатлантического альянса пугают собственных граждан конфликтом с РФ, чтобы отвлечь от внутренних проблем. Кроме того, по его словам, блок таким образом пытается оправдать помощь Украине и получить дополнительное финансирование.

«В целом НАТО не может существовать без образа врага. Изначально блок создавался для противодействия нам, и пока альянс существует, он будет готовиться к войне с Россией. Более того, блок уже пытается бороться с Москвой чужими руками на Украине. Сегодня Запад посылает Зеленскому деньги, оружие, советников и наемников», — отметил Долгов.

Он подчеркнул, что Россия не желает конфронтации, но вынуждена реагировать на возникающие угрозы, укрепляя оборонный потенциал, перестраивая промышленность, и расширяя дипломатические связи с партнерами.

19 января председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО готовятся к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Он призвал правительства стран-членов альянса и гражданское население подготовиться к конфликту, а также к перспективе потенциального призыва на военную службу.

Ранее в Крыму заявили, что Запад вынуждает РФ расширить границы проведения СВО.