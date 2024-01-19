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Швейцария рассматривает обвинения против президента Израиля, приехавшего в Давос

Швейцария изучает обвинения из-за Газы в отношении президента Израиля Херцога

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Прокуратура Швейцарии изучает обвинения в связи с ситуацией в Газе в отношении президента Израиля Исаака Херцога, который сейчас находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом РИА Новости сообщил представитель ведомства Матео Кремаши.

Он отметил, что швейцарская генеральная прокуратура подтвердила получение выдвинутых уголовных обвинений против Херцога.

«В настоящее время обвинения рассматриваются в соответствии с обычной процедурой», — сказал Кремаши.

По его словам, прокуратура контактирует с министерством иностранных дел Швейцарии для изучения вопроса об иммунитете президента Израиля. Он добавил, что личности заявителей не могут быть указаны.

Накануне президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что послевоенным восстановлением сектора Газа должна заняться широкая международная коалиция с участием как западных государств, так и стран региона.

До этого Герцог заявлял, что Израиль потерял доверие к мирным процессам, поскольку соседние государства «прославляют террор».

Ранее США потребовали от Израиля вернуть электричество в сектор Газа.

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