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В Белоруссии заявили о готовности отстаивать свои национальные интересы

Глава МО Хренин: Белоруссия готова сама отстаивать свои важные нацинтересы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы. Его слова передает агентство «БелТА».

Как рассказал Хренин журналистам, в проекте новой военной доктрины уточнена типология военных конфликтов для условий Белоруссии, а также исключена градация по масштабам.

По словам министра, вместо локальных и региональных войн в документе рассматриваются межгосударственные и коалиционные войны.

Закрепляя понятие «межгосударственная война», Минск делает «важное политическое заявление, что Республика Беларусь готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы», — подчеркнул Хренин.

Проект новой военной доктрины Белоруссии был рассмотрен на заседании Совета безопасности страны. В документе прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства и прочее.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут продолжать практику постоянных военных учений, а также заниматься созданием новой военной техники.

17 января Минобороны Белоруссии сообщало, что в стране начали проверку танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

В августе 2022 года на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

Ранее Лукашенко рассказал, какие союзнические отношения смогли построить Москва и Минск.

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