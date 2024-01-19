В МИД КНР рассказали о сохранении каналов связи с Украиной

КНР сохраняет свободные каналы связи с Украиной, обсуждая с ней важные для обоих государств вопросы. Такое заявление сделала официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин, передает ТАСС.

Журналисты попросили у дипломата прокомментировать недавние слова главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы, который говорил, что Киев хотел бы организовать телефонный разговор между президентом страны Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином.

«Китай и Украина всегда поддерживали бесперебойные каналы связи и обменивались мнениями по вопросам, представляющим общий интерес», — подчеркнула Мао Нин.

При этом она указала, что не может предоставить информацию о возможном проведении телефонных переговоров между главами двух государств.

18 января Bloomberg опубликовал интервью с Дмитрием Кулебой, который рассказал о желании организовать телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. По словам министра, в случае проведения переговоров ключевой темой обсуждения должна стать украинская «формула мира».

Ранее Пекин отклонил просьбу Киева о встрече делегаций на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.