Названы даты переговоров по Сирии в Астане

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что переговоры по Сирии состоятся в Астане 24 и 25 января. Об этом сообщает ТАСС.

«Двадцать первая международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса пройдет в столице Казахстана 24–25 января. Она была возобновлена в соответствии с коллективным обращением стран-гарантов», — сказал Смадияров.

20 июня в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Турции и Сирии.

Позднее заместитель главы МИД Казахстана Канат Тумыш заявил, что Астана предложила сделать прошедшие переговоры заключительным раундом встреч в этом формате.

22 июня в дипведомстве заявили, что правительство Казахстана готово возобновить проведение переговоров по Сирии в астанинском формате в столице республики в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон.

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