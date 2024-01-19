РФ готова содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью РИА Новости заявил, что Россия готова оказывать максимально возможное содействие достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, Россия продолжает активно, настойчиво и последовательно работать в этом направлении. Копыркин отметил, что об этом свидетельствуют российской стороны, которые не стал перечислять.

«Хочу сказать, что Россия остается твердо настроенной на то, чтобы оказывать максимально возможное содействие этому процессу, достижению действительно устойчивого, справедливого мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном», — сказал посол.

Он добавил, что Россия заинтересована в стабильном мире в регионе.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией, а вот позиция Еревана по этому вопросу главе МИД РФ неизвестна.

Ранее Армения увидела регресс в мирных переговорах с Азербайджаном.