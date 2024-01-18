Востоковед указал на крайнюю напряженность между Ираном и Пакистаном

Ни Пакистан, ни Иран не заинтересованы в начале военного конфликта, однако отношения между странами остаются крайне напряженными. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил востоковед Семен Багдасаров, комментируя удары пакистанской авиации по иранским объектам.

Он напомнил, что сперва Иран нанес удар по объекту террористических формирований белуджей в Пакистане, к которым Исламабад относится также негативно. Однако, допустил политолог, Тегеран не стал согласовывать атаку с правительством республики, боясь «спугнуть» боевиков, поэтому последовал ответ.

«Ситуация поставила Тегеран в неловкое положение. Сейчас правительство страны также должно ответить на обстрелы со стороны Пакистана. Теоретически это может привести к началу тяжелейшей эскалации. Не исключаю, что два государства находятся на грани вооруженного конфликта», — отметил эксперт.

Он добавил, что в случае полномасштабного столкновения предсказать сторонников Ирана и Пакистана практически невозможно, поскольку «клубок связей с внешним миром уже запутан».

В январе Пакистан и Иран обменялись авиаударами. Стороны заявляют, что бьют по местным сепаратистам, которые хотят независимости для разделенного между странами народа белуджей. В результате атак в обеих странах есть жертвы.

Пакистан закрыл границу с Ираном и отозвал посла, премьер Пакистана срочно уехал с форума в Давосе. Тегеран объявил, что проведет у границы крупные военные учения. Исламабад в свою очередь перевел свои войска в режим крайне высокой готовности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай предложил посредничество в разрядке напряженности между Пакистаном и Ираном.