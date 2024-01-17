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Политолог Миршаймер: США из-за ухудшения положения ВСУ могут ввести войска на Украину

Политолог Миршаймер заявил, что США могут ввести войска на Украину

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Нина Зотина/РИА Новости

Профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер заявил, что США, чтобы попытаться спасти ситуацию на Украине, могут напрямую принять участие в конфликте. Об этом ученый рассказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

Миршаймер, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о будущем Украины, выразил мнение, что Украина, может превратиться в дисфункциональное государство-изгоя. В этом случае Вашингтон и его союзники, чтобы спасти ситуацию, вероятно, вмешаются в конфликт, особенно, если украинская армия окажется на грани развала.

Политолог предположил, что в ближайшие несколько месяцев положение Украины может ухудшиться. Российские войска при необходимости могут продолжить продвижение в западном направлении, в результате чего займут Харьков и Одессу.

Ранее сообщалось, что парламент Германии проголосовал против поставок дальнобойных крылатых ракет Tаurus Киеву.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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