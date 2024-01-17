Арестованного экс-главу МВД Польши будут заставлять есть

Арестованного по делу о превышении полномочий экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского, который объявил голодовку, приказано насильно кормить в тюрьме. Об этом в эфире «Польского телевидения» заявил президент страны Анджей Дуда.

«Сегодня от супруги господина министра Мариуша Каминьского я получил информацию, что в отношении него было принято решение суда, чтобы его кормили насильно, так как состояние в котором он оказался, начинает угрожать его жизни и здоровью. Суд велел его кормить насильно», — заявил Дуда.

Экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве в отсутствие там Дуды. Каминьского и Вонсика обвиняют в превышении полномочий — 3,5 года назад по решению суда чиновники должны были отправиться в тюрьму, однако за время суда они успели стать членами ранее правящей партии «Право и справедливость» и депутатами сейма (парламента).

После этого Анджей Дуда помиловал их, при этом нарушив порядок этой процедуры, который запрещает помиловать тех, против кого не вступил в законную силу приговор. Решение Дуды было оспорено, однако ход делу не давали до тех пор, пока у власти оставались однопартийцы Каминьского и Вонсика.

До этого партия «Право и справедливость» устроила антиправительственную акцию в Варшаве.

Основной причиной проведения акции называется заключение в тюрьму экс-министра МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик лишены депутатских мандатов.