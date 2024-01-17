В Литве выступили за начало переговоров по членству Молдавии в ЕС в марте

В Литве считают, что переговоры по членству Молдавии в Евросоюзе должны начаться в марте, но при одном условии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Литва считает, что переговоры должны начаться до выборов в Европарламент, уже в марте... Но Молдавия не должна отставать от Украины на пути европейской интеграции и в самое ближайшее время выполнить остающиеся рекомендации ЕС», — заявил Науседа на встрече с премьером Молдавии Дорином Речаном в Давосе.

При этом литовский президент выразил готовность поделиться с Молдавией опытом реализации рекомендаций Евросоюза.

15 декабря члены ЕС на саммите в Брюсселе решили открыть переговоры о вступлении Молдавии и Украины в союз, о чем сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. После этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна почувствовала «теплые объятия Европы».

Ранее в Молдавии обвинили президента в манипуляции после слов о референдуме по вступлению в ЕС.