Макрон анонсировал свой визит в Киев и новые поставки оружия Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен совершить визит в Киев в феврале, чтобы обсудить поставки вооружений Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце, передает ТАСС.
«Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений, о которых я говорил», — сказал глава государства.
По его словам, Париж готовится поставить Киеву 40 ракет SCALP и «сотни бомб».
Также Макрон объявил об успехах в промышленности, которые позволят Франции отправлять Украине больше вооружений, в том числе самоходных гаубиц Caesar.
Соглашение, находящееся в процессе финализации, о котором говорил французский лидер, содержит гарантии безопасности для Украины.
До этого новый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время своей поездки на Украину пообещал ее властям долгосрочную поддержку в экономической, военной и гуманитарной сферах.
Министр также пообещал, что высокопоставленные представители Франции совершат несколько визитов на Украину, чтобы оценить ее актуальные потребности.
Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.