Байден и Шольц провели телефонные переговоры о продолжении помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден по телефону обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем поддержку Украины, сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, проведенные между Байденом и Шольцем телефонные переговоры являются частью тесной координации Вашингтона и Берлина по ряду важных вопросов, в том числе и поддержки Киева.

Ранее в правительстве Германии заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ожидает продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который станет последним в текущем году.

В новый пакет американской военной помощи вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, США поставят Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и противотанковые средства.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.