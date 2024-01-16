В Раде провалили голосование за проект о штрафах за нарушении комендантского часа

Депутаты Верховной рады Украины Ирина Геращенко и Ярослав Железняк заявили, что парламенту не удалось набрать достаточно голосов, чтобы принять законопроект о нарушении комендантского часа. Об этом они сообщили в своих Telegram-каналах.

Отмечается, что за законопроект проголосовали только 214 депутатов Рады.

По словам Геращеко, этим документом «намеревались установить драконовские штрафы». Нардеп считает, что штрафы применялись бы не к «нарушителям в ресторанах», а к волонтерам, которые возвращаются с фронта и попадают на комендантский час.

Нововведение предполагает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также введение наказания за пребывание на улицах и других общественных местах во время комендантского часа без выданных пропусков.

В октябре в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение комендантского часа для граждан и компаний. Для граждан он должен был составить от 500 до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».