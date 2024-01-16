В Израиле рассказали, что хотят сделать для будущего Газы

Руководитель Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Исраэль Кац во время разговора с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом заявил, что уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС — это самый гуманный шаг, который еврейское государство может сделать для сектора Газа и его жителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Я выразил благодарность за его непоколебимую поддержку и четкое осуждение жестокого террористического акта ХАМАС 7 октября. Я подчеркнул ему, что ликвидация ХАМАС — это самое гуманное действие, которое Израиль может совершить ради жителей Газы и будущего всего региона», — сказал Кац.

Министры двух государств также обсудили сотрудничество стран со странами региона, чтобы вернуть всех заложников домой.

Кроме того, по словам Каца, Шалленберг принял его приглашение посетить Израиль.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.