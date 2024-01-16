Дерипаска рассказал, чего ожидать России от избрания Трампа

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что России не стоит ждать чудес от избрания экс-президента США Дональда Трампа на новый срок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дерипаски, Демократическая партия США играет на страхе избирателей по поводу возвращения Трампа в Белый дом. Действующий американский президент Джо Байден планирует переизбраться на новый срок от Демократической партии.

«У нас многие, как дети — Нового года, ждут прихода Трампа, напрасно, очень напрасно, очень-очень напрасно. Свои проблемы, к сожалению, нам придется решать самим, и зря мы их пытаемся отложить еще на год», — подчеркнул бизнесмен.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что России по большому счету все равно, кто одержит победу на президентских выборах в США.

Он подчеркнул, что наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы «кандидата от Республиканской партии».

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.