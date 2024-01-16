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Трамп разгромил оппонентов в Айове по итогам подсчета 100% голосов на кокусах

Трамп победил по итогам подсчета 100% голосов на кокусах в Айове

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Sam Wolfe/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах (собраниях активистов) Республиканской партии в штате Айова. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники — губернатор Флориды Рон Десантис и бывший глава Южной Каролины Никки Хейли — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и уже объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

Как писал Vox, Дональд Трамп весьма близок к тому, чтобы одержать победу на республиканских праймериз и выдвинуться от партии, и это не случится только в том случае, если «произойдет что-то очень драматичное, что встряхнет предвыборную гонку».

Ранее в штабе Десантиса рассказали, продолжит ли политик участвовать в президентской гонке.

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