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В России предложили Путину перенести столицу в Иркутск

В Якутии историк Николаев предложил Путину перенести столицу России в Иркутск

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Александр Казаков/РИА Новости

Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предлагает перенести столицу страны из Москвы. Это письмо опубликовало издание Sakhalife.

Как считает ученый, столицу РФ нужно перенести в Иркутск. По его словам, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части Российской Федерации, безопасность военно-политического руководства страны, ускорит социально-экономическое развитие государства за счет приближения к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), будет содействовать укреплению и развитию Евразийского экономического союза в новою мощную союзную евразийскую державу.

Он также отметил, Иркутск был не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии.

В сентябре 2020 года предприниматель Олег Дерипаска предложил на фоне разрыва связей с Европой сделать ставку на отношения с Азией и перенести столицу России в Сибирь. В Кремле тогда отмечали, что бизнесмен имеет право на свое мнение.

Ранее Путин рассказал, что думает о переносе столицы России.

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