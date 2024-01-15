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Кремль высказался о желании мирно решить украинский вопрос, но отметил невозможность этого

Песков напомнил, что для РФ предпочтительно достигать задач мирными средствами

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская сторона считает предпочтительным решать проблемы безопасности Российской Федерации дипломатическим путем, однако в условиях нежелания западных стран и Украины учитывать соображения безопасности России продолжает специальную военную операцию. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пескова спросили, готова ли Москва к такому международному формату обсуждения, как встреча по Украине в Давосе, при поступлении такого приглашения. Представитель Кремля напомнил, что именно украинские власти сами формализовали для себя запрет на какие-либо переговоры с Россией.

«Нашу позицию неоднократно подтверждал президент России: для нас предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными, дипломатическими средствами, однако в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран Запада и Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведем и продолжаем спецоперацию, в результате которой мы достигнем наших целей», — сказал он.

Накануне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Российская Федерация должна быть включена в процесс мирного урегулирования по Украине, и необходимо найти путь к включению Москвы в процесс.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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