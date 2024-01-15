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Эстония разработала стратегию для стран Запада по достижению «победы Украины»

Эстония придумала стратегию Запада по достижению «победы Украины» за три года

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Gleb Garanich/Reuters

Министерство обороны Эстонии разработало стратегию для стран Запада, которая должна помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией за три года. Об этом пишет ERR.

Как следует из текста, разработанный документ предназначен для всех союзников Киева формата «Рамштайн». Главный тезис заключается в том, что Запад не должен бояться помогать Украине в конфликте с Россией, отмечается в материале.

Стратегия утверждает, что при консолидации усилий стран Запада вклад в Украину «нужен совсем небольшой».

«Например, ВВП всех стран участниц рабочей группы Рамштайн составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2 процента. При этом ВВП России оценивается лишь в 2 триллиона евро», — говорится в тексте.

Кроме того, западным странам необходимо нарастить производство оборонно-промышленного комплекса, считают в Эстонии. При наличии политической воли сроки увеличения производства можно существенно ускорить, пишет ERR.

До этого глава Украины Владимир Зеленский отверг возможность перемирия с Россией. По его словам, в нынешних условиях такое развитие событий даст Москве возможность «перегруппироваться» и не приведет к завершению конфликта.

Ранее генерал НАТО назвал три сценария окончания конфликта на Украине.

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