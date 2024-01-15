Украина проиграет России, если западные страны перестанут помогать Киеву. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав, слова которого передает Newsweek.

«Если Запад не предпримет ничего иного, кроме того, что делает сейчас, Украина в итоге проиграет, потому что у России больше людей и ресурсов», — сказал Бридлав.

Согласно второму сценарию, Запад откажется от помощи Украине, что может полностью «подчинить» Киев Москве, так как ВСУ потеряют еще десятки тысяч людей.

Кроме того, генерал считает, что если западные государства согласятся передает Украине «все, что ей нужно», то она могла бы «выиграть» в этом конфликте, при этом не уточнив, что подразумевается под победой.

Издание Bild писало, что министерство обороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) после победы над ВСУ.

12 января военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожает бунт со стороны военных в ближайшее время.

11 января CBS News сообщал, что украинские власти боятся, что потерпят поражение без американской помощи.

Ранее сообщалось, что Украина подготавливает договор безопасности с США.