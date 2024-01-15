В США стартует кампания республиканцев по выбору кандидата в президенты

Процесс выдвижения кандидатов в президенты от Республиканской партии на предстоящих выборах официально начнется в 15 января с кокусов (собраний) в штате Айова. Об этом сообщает Associated Press.

В Айове за право стать кандидатом поборются четыре республиканца: бывший президент США Дональд Трамп, экс-постпред США при ООН Ники Хейли, губернатор Флориды Рой Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами.

По данным АР, Трамп лидирует в предвыборной гонке. Согласно опросу газеты Des Moines Register, 48% американцев, планирующих принять участие в кокусах, намерены проголосовать за Трампа.

Журналисты АР задались вопросом, сможет ли кто-либо из республиканцев в долгосрочной перспективе превратить эту гонку в гонку двух человек, учитывая лидирующие позиции у экс-президента.

На этой неделе стало известно, что американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X высказался в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.