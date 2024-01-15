Шумер: конгресс договорился о продлении финансирования ведомств США

Между демократами и республиканцами в конгрессе США была достигнута договоренность относительно законопроекта, который предусматривает продление финансирования правительственных структур до 1 и до 8 марта. Об этом, ссылаясь на опубликованное заявление лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера, сообщает ТАСС.

Шумер подчеркнул, что рассчитывает на принятие в ближайшие дни законодателями согласованного документа, который президент США мог подписать до 19 января. Это предотвратит остановку финансирования работы ряда федеральных правительственных программ и ведомств, в том числе тех, которые занимаются сельским хозяйством, энергетикой, военно-промышленным комплексом, транспортом и жилищным строительством.

Ранее сообщалось, что в США предложили меры по предотвращению шатдауна.

Шатдауном в США называется ситуация, возникающая, когда конгрессу США не удается согласовать финансирование деятельности госорганов. Госслужащие при этом уходят в неоплачиваемый отпуск.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».