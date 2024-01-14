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Глава минобороны Израиля поссорился с Нетаньяху на заседании военного кабинета

Глава МО Израиля Галлант покинул военное заседание из-за конфликта с Нетаньяху

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Abir Sultan Pool/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галлант ушел с заседания военного кабинета на военной базе Кирья в Тель-Авиве после конфликта с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, Галлант был недоволен тем, что на встречу не допустили его помощников, при том, что ассистенты Нетаньяху присутствовали на заседании.

«Перестаньте мешать мне в работе», — обратился рассерженный Галлант к Нетаньяху и советнику по национальной безопасности Цахи Анегби перед тем, как покинуть встречу.

Отмечается, что позже Галант все таки вернулся и принял участие в закрытой части совещания, на которой присутствовали только члены военного кабинета.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил о подготовке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к новой фазе военной операции на севере сектора Газа.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими методами.

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