США направили в Иран сообщение об атаках хуситов

Соединенные Штаты в частном порядке направили Ирану сообщение, касающееся атак йеменских хуситов. Об этом заявил президент США Джо Байден , сообщает агентство Reuters.

«Мы передали его (сообщение — прим. ред.) в частном порядке и уверены, что они основательно подготовились», — сказал Байден.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

13 января командование ВС США подтвердило второй удар по Йемену.

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