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Представители Китая и США заявили о готовности укреплять диалог двух стран

Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог КНР и США

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Luis Barron/Global Look Press

Заведующий отделом международных связей центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Цзяньчао и государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече, прошедшей на Тайване 12 января, заявили о готовности продолжать укреплять диалог и сотрудничество двух стран. Об этом указано в заявлении отдела международных связей ЦК КПК, передает РИА Новости.

Стороны заявили, что поспособствуют реализации консенсуса и результатов, достигнутых в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпиня и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.

В заявлении также сказано, что Лю Цзяньчао подробно изложил свою позицию по соответствующим вопросам, подчеркнув, что и Китай, и США должны двигаться навстречу друг другу, делать все возможное для стабильного, здорового и устойчивого развития отношений двух стран.

Помимо прочего, Лю Цзяньчао и Блинкен обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

11 января официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что опрос принадлежности Тайваня обозначен «красной линией» в отношениях между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, которую Вашингтон не должен пересекать.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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