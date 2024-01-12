Стало известно, когда в Гаагу прибудет новый посол России в Нидерландах

Временный поверенный в делах РФ в Королевстве Нидерландов Григорий Орлов рассказал РИА Новости, что новый посол России в Нидерландах и постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин прибудет в Гаагу 18 января.

«Посол России в Нидерландах Владимир Евгеньевич Тарабрин прибывает в Гаагу 18 января», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении Владимира Тарабрина новым послом России в Нидерландах. До этого он занимал пост директора департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз и постоянным представителем РФ. Также он был назначен постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В конце декабря уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен заявил, что для подготовки на случай угрозы войны с Россией в армию страны необходимо ежегодно набирать от двух до трех тысяч добровольцев.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».