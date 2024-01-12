В Кремле прокомментировали остановку помощи Украине со стороны США

В Москве видят, что в Соединенных Штатах продолжаются дебаты по вопросу оказания военной и финансовой помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Белого Дома об окончании оборонных поставок Киеву.

«Мы видим, что в США продолжаются внутренние дебаты. Все больше представителей политического истеблишмента интересуются, куда тратятся деньги американских налогоплательщиков. Помогли ли эти суммы достичь какого-либо результата. Ответ очевиден», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия продолжает военную операцию, чтобы достичь поставленных целей.

11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили оборонные поставки на Украину в связи с отсутствием бюджетных средств на финансирование подобных программ. По его словам, поставки вооружения и военной техники на Украину пока прекращаются, но конгресс может продолжить работу по поиску и выделению средств на эти цели.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.