Хуситы пообещали скорый ответ на удары по Йемену

Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам пообещал скорую реакцию на удары по Йемену со стороны США и Великобритании. Об этом Салам заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы не можем не реагировать на эти операции… Теперь реакция, без сомнения, будет более масштабной», — заявил представитель.

Он подчеркнул, что хуситы будут продолжать атаковать израильские корабли и те, кто направляется в Израиль в Красном и Аравийском морях, чтобы продолжать поддерживать палестинцев и сектор Газа.

До этого сообщалось, что США и Великобритания за неделю до ударов по хуситам в Йемене предъявляли ультиматум группировке о прекращении нападений на суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Ранее в Ираке прокомментировали бомбежки Йемена со стороны Запада.