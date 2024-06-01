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Футболист «Пари НН» сравнил стыковые матчи РПЛ и финал Лиги чемпионов

Футболист «Пари НН» Гоцук: стыковые матчи РПЛ сложнее, чем финал Лиги чемпионов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Игрок «Пари НН» Кирилл Гоцук прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25, передает»«Матч ТВ».

«Думаю, «Реал» будет праздновать меньше, чем мы сегодня. Потому что стыки — это сложнее финала Лиги чемпионов», — сказал Гоцук.

В ответном стыковом матче «Пари НН» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Кирилл Боженов и Эрвинг Ботака-Иобома.

В первом матче «Арсенал» одержал победу со счетом 2:1. В составе победителей отличились 22-летний полузащитник Максим Кайнов и 25-летний защитник Эрвин Ботака-Иобома, голы были забиты на второй и 32-й минутах соответственно.

Эрвин Ботака-Иобома также отличился в свои ворота, поразив их на восьмой минуте игры.

Лучшей командой Первой лиги по итогам сезона стали «Химки». Вместе с ними прямую путевку в элитный дивизион завоевало махачкалинское «Динамо». Также путевку в РПЛ завоевал тольяттинский «Акрон», одолев по сумме двух матчей екатеринбургский «Урал».

Ранее определились все участники РПЛ сезона-2024/25.

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