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Стало известно, что удары по хуситам были нанесены после ультиматума

WSJ: удары по хуситам США и Британия нанесли после ультиматума

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UK Ministry of Defence/Reuters

США и Великобритания за неделю до ударов по хуситам в Йемене предъявляли ультиматум группировке о прекращении нападений на суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

«Удары последовали за большим количеством предварительных предупреждений: неделю назад США, Великобритания и ключевые союзники предъявили повстанческой группировке ультиматум о прекращении нападений на международное судоходство», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в начале января президент США Джо Байден созвал «свою команду» по национальной безопасности, чтобы обсудить возможные варианты противодействия Запада хуситам.

Издание со ссылкой на американских военных сообщает, что несмотря на предупреждение коалиции в четверг хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету, которая упала в воду в пределах видимости коммерческого судна.

До этого политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Перла прокомментировал атаку США и Великобритании на Йемен. Эксперт подчеркнул, что удары по хуситам — «черный день для Европы».

Политолог обратил внимание на «любимый стиль англосаксов — бомбить беззащитных». Однако, по его словам, чтобы одержать победу над хуситами, необходима наземная операция, на которую Запад вряд ли способен.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Ранее в Ираке прокомментировали бомбежки Йемена со стороны Запада.

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