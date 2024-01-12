ЦБ заинтересовался банками, которые ужесточили условия по льготной ипотеке

Возвращение к практике взимания комиссий с застройщиков за выдачу льготной ипотеки в некоторых крупных российских банках привлекло внимание Центробанка. Об этом пишет РБК.

Параметры выдачи льготной ипотеки в России изменились и банки стали менять программы, соглашаясь давать ипотеку только тем клиентам, кто приходит «от партнеров», пишут журналисты. По их словам, это делается для того, чтобы получить комиссионные от девелоперов.

В итоге ситуация вызывает противоречия и конфликты с застройщиками, отмечает издание. Девелоперы предупредили, что цены на жилье в новостройках поднимутся из-за действий банков. Жалобы на банки, которые стали ограничивать выдачу льготных ипотек, уже поступили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), добавили в РБК.

Сам Банк России с 2022 года уже несколько раз возражал против субсидирования ипотечных ставок застройщиками и вводил ограничения. Представители регулятора рассказали журналистам, что сейчас они изучают новые практики и условия финансовых организаций по льготной ипотеке.

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