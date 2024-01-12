Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ заинтересовался банками, которые ужесточили условия по льготной ипотеке

ЦБ пообещал проверить случаи ужесточения условий по льготной ипотеке в банках РФ

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Возвращение к практике взимания комиссий с застройщиков за выдачу льготной ипотеки в некоторых крупных российских банках привлекло внимание Центробанка. Об этом пишет РБК.

Параметры выдачи льготной ипотеки в России изменились и банки стали менять программы, соглашаясь давать ипотеку только тем клиентам, кто приходит «от партнеров», пишут журналисты. По их словам, это делается для того, чтобы получить комиссионные от девелоперов.

В итоге ситуация вызывает противоречия и конфликты с застройщиками, отмечает издание. Девелоперы предупредили, что цены на жилье в новостройках поднимутся из-за действий банков. Жалобы на банки, которые стали ограничивать выдачу льготных ипотек, уже поступили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), добавили в РБК.

Сам Банк России с 2022 года уже несколько раз возражал против субсидирования ипотечных ставок застройщиками и вводил ограничения. Представители регулятора рассказали журналистам, что сейчас они изучают новые практики и условия финансовых организаций по льготной ипотеке.

Ранее российским заемщикам дали пять советов на 2024 год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами