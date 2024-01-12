Зеленский заранее обвинил США в нищете пенсионеров Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ Соединенных Штатов дать деньги приведет к обнищанию пенсионеров и других уязвимых социальных групп на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Зеленский отреагировал на слова губернатора Майами, кандидата в президенты США Рона Десантиса и других республиканских политиков, которые критикуют поставки военной помощи и финансирование Украины.

«Они и такие как он отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины. А потом говорить, что на военных мы не можем выделить помощь, потому что мы страна НАТО и не можем поддерживать войну...» — возмущается Зеленский.

Он заявил, что Десантис молод и не понимает, что такое обеспечение пенсионеров во время тяжелых боевых действий.

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что Соединенные Штаты «никогда не отправят американские войска воевать на Украину».

Ранее кандидат в президенты США заявил, что Байден не может объяснить цель поддержки Украины.