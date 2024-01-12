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Хантер Байден отказался признавать вину

Хантер Байден не стал признавать вину в неуплате налогов на $1,4 млн

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Jonathan Ernst/Reuters

Сын президента Соединенных Штатов Хантер Байден не стал признавать вину в неуплате налогов на $1,4 млн. Об этом сообщает телеканал NBC.

При этом Байден-младший лично явился на заседание суда в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Прокуратура штата считает, что сын американского президента потратил эту сумму и еще миллионы долларов «на экстравагантный образ жизни», не заплатив налоги.

Сторона обвинения требует наказания в виде 17 лет лишения свободы для Хантера Байдена.

До этого ведущий Fox News Джесси Уоттерс раскритиковал сына действующего главы государства Хантера Байдена за его поведение во время слушаний конгресса США, где рассматривался вопрос о его привлечении за неуважение к этому органу.

Сын американского президента Джо Байдена Хантер Байден сбежал из зала в конгрессе США, где рассматривали вопрос о его привлечении за неуважении к конгрессу.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден впервые предстанет перед судом в январе.

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