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Шольц отказался выйти к фермерам

Канцлер Германии Шольц отказался выйти к фермерам в Котбусе

Канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения Котбуса в федеральной земле Бранденбург отказался появиться перед бастующими там фермерами. Об этом пишет Bild.

«Шольц отказался от выступления на демонстрации фермеров перед вагоноремонтным заводом. Эту часть пришлось взять на себя его партийному другу Дитмару Войдке», — говорится в сообщении.

Накануне несколько сотен человек в Котбусе вышли на демонстрацию в знак протеста против урезания льгот. Они приурочили акцию к приезду Шольца. Отмечается, что Шольц во время посещения завода «выглядел напряженным».

Ранее Войдке призвал федеральное правительство полностью отказаться от сокращений субсидий и отмены льгот для них.

9 января сообщалось, что полицейские немецкого города Ольденбург в Нижней Саксонии завели 134 дела из-за беспорядков в ходе акции протеста фермеров, выступавших против решения правительства об отмене субсидий.

Ранее депутат бундестага оценил забастовку фермеров в Германии.

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