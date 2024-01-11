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Суд ООН начал слушания по иску ЮАР против Израиля из-за событий в Газе

Суд ООН в Гааге начал слушания по иску ЮАР к Израилю из-за событий в Газе

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Athit Perawongmetha/Reuters

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге 11 января начал слушания по иску Южно-Африканской Республики против Израиля из-за предполагаемых нарушений Конвенции о геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Слушания по иску ЮАР против Израиля будут проходить 11-12 января в Международном суде ООН.

Планируется, что 11 января на заседании во Дворце мира выступит делегация ЮАР, насчитывающая свыше 20 человек. Ее возглавляет министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола. На слушаниях представлена судебная коллегия, которая состоит из 15 судей.

Также на заседании присутствует многочисленная делегация Израиля, слово которой будет предоставлено 12 января.

До этого экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал иск ЮАР в Международный суд ООН в Гааге направленным против еврейского государства из-за действий в секторе Газа «демонстрацией лицемерия, антисемитизма и позора».

Ранее на Западе указали на слабость ЕС из-за иска ЮАР против Израиля о действиях в Газе.

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