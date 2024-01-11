Политолог объяснил смысл поставок американского оружия Финляндии

Основная причина поставок Финляндии американского оружия – это вступление в прошлом году страны в НАТО. Вместе с тем для США выгодно географическое положение Финляндии для блокирования России, считает политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Сегодня Финляндия используется Соединенными Штатами Америки для блокирования Российской Федерации на севере Европы», — объяснил он телеканалу «360».

В интересах США ведется разрушение российско-финских торговых отношений, которые выстраивались годами, уверен Мезюхо. На торговых отношениях финские власти колоссально зарабатывали как во времена СССР, так и позднее, добавил он.

По мнению политолога, Финляндия сегодня является несамостоятельным государством и вынуждена придерживаться антироссийской позиции из-за принадлежности к западному блоку.

Сегодня стало известно, что США намерены поставить Финляндии новое вооружение для усиления границы НАТО с Россией. Речь, в частности, идет о 64 истребителях пятого поколения F-35A. Также эксперты предполагают, что Хельсинки получат танки M1A1 Abrams.

Финские власти ранее назвали срок закрытия границы с Россией.